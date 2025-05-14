Уфимка дистанционно ограбила два офиса микрозаймов

В Уфе 39-летняя женщина дважды ограбила офисы микрофинансовых организаций, действуя по указанию мошенников по телефону. Подозреваемая угрожала взорвать помещение, используя предмет, похожий на гранату, и вымогала деньги. После второго инцидента она была задержана. По данным полиции, женщина сама стала жертвой мошенников, которые заставили её совершать преступления.