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Уфимка дистанционно ограбила два офиса микрозаймов

В Уфе 39-летняя женщина дважды ограбила офисы микрофинансовых организаций, действуя по указанию мошенников по телефону. Подозреваемая угрожала взорвать помещение, используя предмет, похожий на гранату, и вымогала деньги. После второго инцидента она была задержана. По данным полиции, женщина сама стала жертвой мошенников, которые заставили её совершать преступления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Жительница Уфы Анна Т. совершила 13 мая два необычных ограбления микрофинансовых организаций. Главной особенностью преступлений стало то, что женщина всё время говорила по телефону с неизвестным, который через динамик распоряжался на месте ограбления.

Как сообщили в правоохранительных органах, Анна входила в офисы МФО под видом клиентки, доставала предмет, похожий на гранату, и угрожала взорвать помещение, если ей не передадут деньги. В первом случае она получила 24 тысячи рублей, во втором —всего 167 рублей.

Выяснилось, что 39-летняя Анна стала жертвой телефонного мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили её передать собственные сбережения, оформить займы и даже взять деньги у матери. Позднее они потребовали совершать ограбления: купить страйкбольные гранаты и начали отдавать инструкции по телефону.

Женщина была задержана сразу после второго случая. На неё возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Следствие продолжается.