Уфимка дистанционно ограбила два офиса микрозаймов

Жительница Уфы Анна Т. совершила 13 мая два необычных ограбления микрофинансовых организаций. Главной особенностью преступлений стало то, что женщина всё время говорила по телефону с неизвестным, который через динамик распоряжался на месте ограбления.
Как сообщили в правоохранительных органах, Анна входила в офисы МФО под видом клиентки, доставала предмет, похожий на гранату, и угрожала взорвать помещение, если ей не передадут деньги. В первом случае она получила 24 тысячи рублей, во втором —всего 167 рублей.
Выяснилось, что 39-летняя Анна стала жертвой телефонного мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили её передать собственные сбережения, оформить займы и даже взять деньги у матери. Позднее они потребовали совершать ограбления: купить страйкбольные гранаты и начали отдавать инструкции по телефону.
Женщина была задержана сразу после второго случая. На неё возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Следствие продолжается.