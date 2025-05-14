«Тепловая компания» прокомментировала инцидент с ожогом ребёнка в Омске

В Омске продолжают разбираться с инцидентом, произошедшим накануне, 13 мая, когда 8-летний мальчик получил ожоги ног. Согласно информации от Следственного комитета, ребёнок обжёг стопу, наступив в горячую воду, образовавшуюся из-за прорыва на теплотрассе в районе дома № 8а на улице Малиновского.
В пресс-службе «Тепловой компании» пояснили, что подросток случайно наступил в щель между плитами, которые закрывают тепловую магистраль. В этом месте скопилась дождевая вода, которая нагрелась от трубопровода. В результате происшествия ребёнок не получил серьёзных повреждений. Однако вечером он рассказал об этом родителям, и информация была передана в АО «ТК».
Аварийная служба незамедлительно выехала на место происшествия, чтобы провести осмотр. Специалисты проверили близлежащие здания, но не обнаружили никаких повреждений на тепловых сетях.
Ранее Следственный комитет России по Омской области и прокуратура организовали проверку.