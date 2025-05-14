В селе под Воронежем сняли оцепление после изъятия подозрительного предмета

На время работы взрывотехников учеников школы, расположенной неподалеку, отправили по домам. Сейчас оцепление сняли.
При обнаружении подозрительного объекта никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
Подозрительный предмет, найденный сегодня утром, 14 мая, в селе Нижняя Ведуга Семилукского района, изъяли сотрудники оперативных служб для дальнейшего исследования, сообщили в пресс-службе облправительства.
На время работы взрывотехников учеников школы, расположенной неподалеку, отправили по домам. Сейчас оцепление сняли.
При обнаружении подозрительного объекта никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.