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В селе под Воронежем сняли оцепление после изъятия подозрительного предмета

Подозрительный предмет, найденный сегодня утром, 14 мая, в селе Нижняя Ведуга Семилукского района, изъяли сотрудники оперативных служб для дальнейшего исследования, сообщили в пресс-службе облправительства.

Источник: Аргументы и факты

На время работы взрывотехников учеников школы, расположенной неподалеку, отправили по домам. Сейчас оцепление сняли.

При обнаружении подозрительного объекта никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.