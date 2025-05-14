Ушла в неизвестном направлении: В Молдове уже три недели разыскивает пропавшую пенсионерку

Полиция просит граждан оказать поддержку в поисках 81-летней женщины, пропавшей почти 3 недели назад.
81-летняя жительница Чимишлии ушла из дома в неизвестном направлении.
Всех, кто располагает информацией о том, где она может находиться, просят позвонить по телефонам: 112 или 0241 2−29−80, или 0674 06185.
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