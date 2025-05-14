В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций

По данным ведомства, 13 мая в столице Башкортостана произошли два нападения на офисы финансовых организаций. Налеты совершила 39-летняя женщина: она приходила под видом клиентки, доставала предмет, похожий на гранату, и угрожала взорвать её, если ей не дадут наличные. В первом случае гостья забрала 24 тысячи рублей, во втором — более 100 рублей. При этом «налетчица» постоянно говорила по телефону, а неизвестный из трубки угрожал сотрудникам офиса взрывом.
Позднее выяснилось, что местную жительницу по телефону терроризировали неизвестные от имени сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга, «Госуслуг» и уговаривали передать сбережения, взять кредиты, забрать деньги у матери. Под их давлением женщина сняла все свои накопления, оформила новые займы, обманом получила от мамы 300 тысяч рублей и треть суммы успела перевести аферистам. Потом они вынудили ее перейти к разбою.
«По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Похищенные средства и три страйкбольные гранаты изъяты. По словам подозреваемой, она действовала под давлением аферистов», — говорится в сообщении.