В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций

По данным ведомства, 13 мая в столице Башкортостана произошли два нападения на офисы финансовых организаций. Налеты совершила 39-летняя женщина: она приходила под видом клиентки, доставала предмет, похожий на гранату, и угрожала взорвать её, если ей не дадут наличные. В первом случае гостья забрала 24 тысячи рублей, во втором — более 100 рублей. При этом «налетчица» постоянно говорила по телефону, а неизвестный из трубки угрожал сотрудникам офиса взрывом.