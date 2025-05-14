Минимум 17 человек пострадали и 2 погибли в ДТП с автобусом в Курской области — Хинштейн

14 мая 2025 года, около 15:00 на автодороге Железногорск — Дмитриев в Железногорском районе произошла смертельная авария.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, в ДТП попали рейсовый автобус «ЛиАЗ» местного АТП, выполнявший маршрут Железногорск — Дачи Жуковец, а также два легковых автомобиля: Hyundai Solaris и Toyota RAV4.
Оба водителя легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, ещё 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Для организации медицинской помощи на место происшествия направлена временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Все пострадавшие доставлены в Железногорскую и Курскую больницы. Им оказывается вся необходимая помощь.
Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и прокуратуры области.
Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим.