Минимум 17 человек пострадали и 2 погибли в ДТП с автобусом в Курской области — Хинштейн

В Железногорском районе Курской области произошло серьёзное ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибли оба водителя, ещё 17 человек получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД и прокуратуры.