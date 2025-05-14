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Минимум 17 человек пострадали и 2 погибли в ДТП с автобусом в Курской области — Хинштейн

В Железногорском районе Курской области произошло серьёзное ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибли оба водителя, ещё 17 человек получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД и прокуратуры.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

14 мая 2025 года, около 15:00 на автодороге Железногорск — Дмитриев в Железногорском районе произошла смертельная авария.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, в ДТП попали рейсовый автобус «ЛиАЗ» местного АТП, выполнявший маршрут Железногорск — Дачи Жуковец, а также два легковых автомобиля: Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

Оба водителя легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, ещё 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Для организации медицинской помощи на место происшествия направлена временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Все пострадавшие доставлены в Железногорскую и Курскую больницы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и прокуратуры области.

Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим.