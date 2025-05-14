В Ташкентской области обрушилась часть моста. Специалисты говорят, что его состояние «неудовлетворительное»

Ситуацию прокомментировал Комитет по автомобильным дорогам. Как выяснилось, инцидент произошёл 13 мая около 20:00 на мосту «Корабогсой», расположенном в Ангрене. Обрушился один из крайних пролётов, а точнее — пешеходная часть, включающая балку длиной 22,1 метра. В результате происшествия движение автотранспорта по основной трассе было временно приостановлено, а потоки перенаправлены на объездную дорогу.
Мост был построен ещё в 1969 году и реконструирован в 1995-м. Однако, как показало недавнее обследование, техническое состояние сооружения — неудовлетворительное.
Согласно заключению специалистов, балки пролётных строений изношены и не выдерживают нагрузки, которую приходится нести. Верхний слой покрытия моста оказался толще нормы, из-за чего на несущие элементы создаётся избыточное давление.
Кроме того, балки не работают как единое целое, а существуют как разрозненные элементы. Трещины в покрытии и по краям проезжей части позволяют воде беспрепятственно проникать в конструкцию, что привело к массовой коррозии не только балок, но и внутренней арматуры.
Инженеры пришли к выводу, что состояние моста неудовлетворительное, и аварии — вопрос времени, если не принять срочных мер. В связи с этим рекомендовано не просто провести очередной ремонт, а полную реконструкцию моста. Более того, нынешние габариты сооружения уже не соответствуют современным требованиям: мост расположен на участке дороги I категории, и в районе моста регулярно возникают заторы. Поэтому специалисты предлагают построить новый мост, соответствующий современным нормативам и транспортной нагрузке.
Этот случай — тревожный сигнал о том, что многие объекты транспортной инфраструктуры в Узбекистане работают на износ. Аварии уже происходят не в теории — они буквально трещат под колёсами.