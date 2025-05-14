В Ташкентской области обрушилась часть моста. Специалисты говорят, что его состояние «неудовлетворительное»

Инженеры пришли к выводу, что состояние моста неудовлетворительное, и аварии — вопрос времени, если не принять срочных мер. В связи с этим рекомендовано не просто провести очередной ремонт, а полную реконструкцию моста. Более того, нынешние габариты сооружения уже не соответствуют современным требованиям: мост расположен на участке дороги I категории, и в районе моста регулярно возникают заторы. Поэтому специалисты предлагают построить новый мост, соответствующий современным нормативам и транспортной нагрузке.