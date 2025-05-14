Врачи борются за жизнь пострадавшего в лобовом ДТП в Чаусском районе. Подробности рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Могилевской клинической больницы скорой медицинской помощи Николай Быков, сообщает БелТА.
Ранее МВД сообщило, что три человека погибли в лобовом ДТП с Lada и минивэном GAZ под Чаусами. Вместе с тем Минздрав сообщил о состоянии двоих пострадавших в лобовом ДТП. Замглавного врача отметил, что 14 мая около 11.30 с места аварии в больницу доставили пациента, у которого была тяжелая сочетанная травма. Специалист обратил внимание, что пострадавшего я сразу же подняли в операционную.
— В настоящее время медицинские работники борются за его жизнь. Делается все возможное, — подчеркнул заместитель главного врача по хирургической помощи Могилевской клинической больницы скорой медицинской помощи Николай Быков.
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