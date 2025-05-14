Врачи борются за жизнь пострадавшего в лобовом ДТП в Чаусском районе

Ранее МВД сообщило, что три человека погибли в лобовом ДТП с Lada и минивэном GAZ под Чаусами. Вместе с тем Минздрав сообщил о состоянии двоих пострадавших в лобовом ДТП. Замглавного врача отметил, что 14 мая около 11.30 с места аварии в больницу доставили пациента, у которого была тяжелая сочетанная травма. Специалист обратил внимание, что пострадавшего я сразу же подняли в операционную.