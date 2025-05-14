Жительница Тайшетского района получила 6 лет за попытку убийства знакомого

В Тайшетском районе суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, которая пыталась убить своего знакомого. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на прокуратуру и СУ СК по Иркутской области, произошло все 22 июня 2024 года в поселке Юрты.