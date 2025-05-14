Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Тайшетского района получила 6 лет за попытку убийства знакомого

В пылу конфликта подсудимая схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, которая пыталась убить своего знакомого. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на прокуратуру и СУ СК по Иркутской области, произошло все 22 июня 2024 года в поселке Юрты.

Вечером женщина и 46-летний мужчина выпивали спиртное в его доме на улице Комсомольской. Между ними внезапно вспыхнула ссора. В пылу конфликта подсудимая схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь.

— После вышла на улицу и попросила женщину, проезжавшую мимо на велосипеде, вызвать скорую помощь, а затем покинула место происшествия, вернувшись к себе домой, — сообщают в агентстве.

Пострадавшему повезло — медики успели вовремя. Благодаря оперативной помощи врачей мужчина выжил, хотя ранение было серьезным. В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Учитывая все обстоятельства дела, ей назначили шесть лет колонии общего режима.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завели уголовное дело после нападения бродячих собак на студента.