Стал инвалидом: как осужденный экс-мэр Петропавловска Иваненко потерял руку

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, осужденный за взяточничество, лишился кисти во время принудительных работ. Конечность попала под колесо погрузчика, после чего ее пришлось ампутировать. Иваненко попался на коррупции вместе с братом еще в 2019 году. Что известно о скандальном деле бывшего мэра и получит ли он компенсацию за ампутированную руку — в материале «Вечерней Москвы».
Как Иваненко ампутировали руку.
Инцидент произошел во вторник, 13 мая, на территории продовольственной базы на Камчатке. Во время принудительных работ бывший мэр города Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, осужденный за коррупцию, запрыгнул на двигавшийся погрузчик, но не удержался и упал.
— Его рука попала под колеса транспортного средства. Он получил травму в виде размозжения правого предплечья и кисти, — сообщили в камчатской прокуратуре.
Врачам не удалось сохранить кисть руки Иваненко, и конечность пришлось ампутировать, пишет со ссылкой на правоохранительные органы РБК.
Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Камчатского края проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Иваненко будет получать пенсию по инвалидности.
Как рассказал «Вечерней Москве» основатель адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексей Лунев, за ампутированную руку Иваненко назначат компенсацию и пенсию по инвалидности.
— Если Иваненко упал и угодил под колеса во время работы, то полученная травма будет считаться производственной, за нее можно будет получить компенсацию. Размеры таких выплат регулируются в каждом регионе по-своему. Поэтому сказать, сколько именно денег он получит, нельзя. Также Иваненко однозначно будет назначена пенсия по инвалидности, — пояснил эксперт.
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При потере кисти человеку обычно присваивается третья группа инвалидности. В этом случае размер ежемесячной пенсии составляет от 4,4 тысячи рублей.
Также Лунев отметил, что по факту получения Иваненко производственной травмы могут возбудить уголовное дело. Но, если будет установлено, что он попал под колеса погрузчика по собственной вине, дело закроют.
— Уголовное дело возбудят просто для проведения расследования, это формальная процедура. Но если выяснится, что Иваненко сам во всем виноват, то дело прекратят и к уголовной ответственности привлекать никого не будут. Однако компенсацию он получит в любом случае, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
Как Иваненко попался на взятках.
Виталий Иваненко попал под следствие вскоре после своего ухода с поста мэра Петропавловска-Камчатского в 2019 году. В декабре в его отношении возбудили уголовное дело о получении двух крупных взяток на общую сумму 900 тысяч рублей.
По версии следствия, в 2019 году Иваненко по частям получил 700 тысяч рублей от руководства службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа, взамен пообещав помочь компании заключить несколько муниципальных контрактов и договоров по благоустройству города. Деньги экс-градоначальник получал через своего брата Алексея. Затем Иваненко схожим образом получил еще 200 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя.
В декабре 2020 года Виталия Иваненко приговорили к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу на четыре миллиона рублей. Срок получил и его брат — Алексею Иваненко назначили 3,5 года заключения и штраф в размере 2,2 миллиона рублей за посредничество в получении взятки и в мошенничестве, так как часть денег он тайно забрал себе.
Еще через год в отношении Иваненко, который к тому моменту уже отбывал срок, возбудили новое уголовное дело. На этот раз его уличили в получении двух миллионов рублей от компании, которая занималась реконструкцией особо охраняемой природной территории объекта «Никольская сопка». Взамен экс-мэр беспрепятственно подписал акт выполненных работ и помог фирме заключить еще несколько контрактов.
По совокупности с предыдущим эпизодом Иваненко получил 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере восьми миллионов рублей.
А в январе 2025 года, когда Иваненко отбыл почти половину срока, ему смягчили наказание. За хорошее поведение ему заменили оставшийся срок на принудительные работы. После этого мэр переехал из колонии в специальное общежитие и начал работать на продовольственной базе в поселке Крутоберегово Камчатского края.
Кем был Иваненко до проблем с законом.
Виталию Иваненко 37 лет. Он родился в Белоруссии, но еще в детстве вместе с семьей переехал в Петропавловск-Камчатский, где отучился на историка в Камчатском государственном педагогическом институте. Также он получил образование юриста в Дальневосточном государственном техническом университете (ДВГТУ).
В начале карьеры Иваненко работал методистом и помощником в нескольких камчатских колледжах, а в 2000 году устроился заместителем директора в филиал ДВГТУ. Затем, с 2011 по 2012 год, он был начальником корпоративного отдела в компании «Единая городская недвижимость».
В 2012 году Иваненко назначили на пост зампредседателя Гордумы Петропавловск-Камчатского городского округа. «Коммерсантъ» отмечал, что он был одним из фаворитов губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. К 2016 году Иваненко стал мэром города Петропавловска-Камчатского.
В ноябре 2019 года Виталий Иваненко ушел в отставку по собственному желанию. Причиной тому стали якобы его состояние здоровья и семейные обстоятельства. А еще через месяц его задержали.
Виталий Иваненко женат, у супругов есть сын и две дочери. Согласно декларациям от 2018 года, у семьи было пять квартир размером от 44,2 до 108 квадратных метров (две из них были оформлены на детей и ближайших родственников). Также семья Иваненко владела земельными участками площадью 590 и 1173 «квадратов». Годовой доход мэра на тот момент составлял 4,5 миллиона рублей, а его жены — 864 тысячи рублей.
Виталий Иваненко далеко не первый градоначальник, попавший в колонию за коррупцию и финансовые преступления. Например, в феврале 2025 года к 4,5 года лишения свободы приговорили бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова, уличенного в попытке мошенничества.
Тем временем экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жену Янину обвиняют в присвоении муниципальных земель и во взяточничестве. Супруги незадолго до задержания отправились на СВО. Теперь же они, будучи под арестом, пытаются вернуться на фронт.