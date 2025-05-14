Стал инвалидом: как осужденный экс-мэр Петропавловска Иваненко потерял руку

В декабре 2020 года Виталия Иваненко приговорили к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу на четыре миллиона рублей. Срок получил и его брат — Алексею Иваненко назначили 3,5 года заключения и штраф в размере 2,2 миллиона рублей за посредничество в получении взятки и в мошенничестве, так как часть денег он тайно забрал себе.