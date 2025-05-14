Нашли: Власти Молдова установили местонахождение криминального авторитета Радулова сбежавшего из страны в результате действия спорного Закона об амнистии

Министерство юстиции сообщило в апреле, что были освобождены девять человек, приговорённых к пожизненному заключению, и что существуют подозрения в злоупотреблениях и несоответствиях. По данным ведомства, поправки к Закону об амнистии изменили порядок его применения, сократив сроки наказаний и предоставив новые возможности заключённым, осуждённым пожизненно. Уточняется, что по некоторым поправкам, принятым в окончательной редакции, правительство не высказало своей позиции.