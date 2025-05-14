Нашли: Власти Молдова установили местонахождение криминального авторитета Радулова сбежавшего из страны в результате действия спорного Закона об амнистии

Власти узнали, где находится криминальный авторитет Юрий Радулов, сбежавший из Молдовы после освобождения из тюрьмы в результате действия спорного Закона об амнистии.
Министр юстиции заявила, что Молдова направила запрос на экстрадицию Радулова, приговорённого к пожизненному заключению за серию заказных убийств. Он был освобождён в результате поправок к Закону об амнистии. Вероника Михайлов-Морару уточнила, что власти установили местонахождение бывшего заключённого, но не раскрыла, в какой стране он находится.
Освобождение нескольких опасных преступников, приговорённых к пожизненному заключению, вызвало общественный резонанс после поправки к Закону об амнистии.
Эта поправка позволила в некоторых случаях заменить пожизненное заключение на 30 лет тюрьмы. Впоследствии осуждённые могли обратиться в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении или замене оставшейся части наказания на более мягкую санкцию на более выгодных условиях.
Лидер преступной группировки, участвовавший в серии убийств, Александр Синигур, по прозвищу «Синий», вышел на свободу, воспользовавшись этими поправками, но вскоре был снова задержан по другому делу — также за убийство.
Другой криминальный авторитет, освобождённый из тюрьмы — Юрий Радулов, по прозвищу «Бобер», предположительно покинул Молдову сразу после освобождения. Эти случаи привели к исключению депутата Олеси Стамате из партии PAS — она была одной из авторов поправки. Также в отставку подал глава Национальной администрации пенитенциарных учреждений Анатолие Фэлкэ.
Министерство юстиции сообщило в апреле, что были освобождены девять человек, приговорённых к пожизненному заключению, и что существуют подозрения в злоупотреблениях и несоответствиях. По данным ведомства, поправки к Закону об амнистии изменили порядок его применения, сократив сроки наказаний и предоставив новые возможности заключённым, осуждённым пожизненно. Уточняется, что по некоторым поправкам, принятым в окончательной редакции, правительство не высказало своей позиции.
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