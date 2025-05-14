В Осиповичском районе мужчина случайно застрелил редкое животное

Факт незаконной охоты произошел 10 мая в угодьях Осиповичского охотничьего хозяйства. Мужчина имел при себе разрешение на добычу волка, лисы, шакала, енотовидной собаки. Ночью он выстрелил по цели, которая была нечеткой. Мужчина обнаружил, что застрелил барсука. Животное занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы.