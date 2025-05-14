В Осиповичском районе мужчина случайно застрелил редкое животное, заведено уголовное дело. Об этом информирует Следственный комитет.
Факт незаконной охоты произошел 10 мая в угодьях Осиповичского охотничьего хозяйства. Мужчина имел при себе разрешение на добычу волка, лисы, шакала, енотовидной собаки. Ночью он выстрелил по цели, которая была нечеткой. Мужчина обнаружил, что застрелил барсука. Животное занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы.
Фигурант решил не уведомлять ответственное должностное лицо за охрану охотоугодий, а забрал добычу, чтобы разделать. Во время этого процесса мужчину застали инспекторы.
Мужчину допросили, осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертных исследований. Ущерб окружающей среде составил Br12,6 тыс. В отношении охотника возбуждено уголовное дело.