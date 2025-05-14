Больше 15 рейсов задержаны в Египет в целях безопасности

Российские туристы сообщают о массовых задержках авиарейсов из Египта и в обратном направлении. По данным Telegram-канала SHOT, только за минувшие сутки было отложено более 15 рейсов.
Основные претензии пассажиров касаются авиакомпаний AlMasria, Air Cairo и Red Sea Airlines. Также в список попала Saudi Arabian Nesma Airlines — у неё зафиксировано значительное число перебоев.
Наибольшее количество задержек пришлось на аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также на российские аэропорты вылета в эти города.
Авиаперевозчики объясняют сбои обострением ситуации в Ливии и продолжающимися боевыми действиями в Израиле. По информации местных гидов, если зона риска находится в радиусе 300−600 км от маршрута, то вылет может быть отложен до уточнения условий безопасности полётов.