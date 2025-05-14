Больше 15 рейсов задержаны в Египет в целях безопасности

Более 15 авиарейсов из Египта были задержаны за последние сутки из-за ухудшения региональной обстановки. По данным Telegram-канала SHOT, основные проблемы связаны с компаниями AlMasria, Air Cairo и Red Sea Airlines. Причины задержек — боевые действия в Израиле и напряжённая ситуация в Ливии. Авиакомпании приостанавливают вылеты до уточнения условий безопасности полётов.