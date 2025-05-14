Блогер Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск

При этом, согласно информации СМИ, с 2024 года инфобизнесмен живёт не в России. В июне 2024 года ФНС Москвы подавала иск против Гасанова из-за внушительного долга — на 145 миллионов рублей. Вскре были заблокированы счета блогера, связанные с его бизнесом.