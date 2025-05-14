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Блогер Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск

Известный инфобизнесмен и блогер Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, сообщает телеграм-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает телеграм-канал Mash, Гасанова объявили в розыск за отмывание денежных средств. Блогер заочно арестован по статье 174, ч. 4 — легализация и отмывание денежных средств в особо крупном. Гусейну Гасанову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом, согласно информации СМИ, с 2024 года инфобизнесмен живёт не в России. В июне 2024 года ФНС Москвы подавала иск против Гасанова из-за внушительного долга — на 145 миллионов рублей. Вскре были заблокированы счета блогера, связанные с его бизнесом.

В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.