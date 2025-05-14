Военный суд приговорил к шести годам экс-сотрудника МО РФ за взятки

По данным следствия, в 2023—2024 гг. Чекмазов и Фомин получили от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» Александра Сухарева взятку на сумму около 10 млн рублей за беспрепятственную приемку проводимых работ, а также общее покровительство. Как установлено следствием, в 2016—2022 гг. между Минобороны РФ и АО «Оборонтест» были заключены контракты на 1,5 млрд рублей, на обвиняемых возлагались обязанности по контролю их исполнения. Кроме того, осужденные получили от заместителя начальника отдела 46-го ЦНИИ МО РФ Трущенкова через посредника взятку на сумму 600 тыс. рублей. Еще одним эпизодом по делу стала взятка от заведующего кафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана Борзова А. Б. на 5 млн 650 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Борзова было прекращено, так как он активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию преступления.