Военный суд приговорил к шести годам экс-сотрудника МО РФ за взятки

«Судом назначено Фомину наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде. Суд также постановил конфисковать денежные средства в сумме полученных взяток, лишить осужденного звания «полковник запаса», а также лишить права занимать должности на государственной гражданской службе сроком на три года.
Ранее суд признал виновным второго фигуранта по делу, бывшего сотрудника Минобороны РФ Андрея Чекмазова, осудив его на семь лет.
Сотрудники управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России Андрей Чекмазов и его заместитель Дмитрий Фомин признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На их имущество стоимостью более 18 млн рублей был наложен арест.
По данным следствия, в 2023—2024 гг. Чекмазов и Фомин получили от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» Александра Сухарева взятку на сумму около 10 млн рублей за беспрепятственную приемку проводимых работ, а также общее покровительство. Как установлено следствием, в 2016—2022 гг. между Минобороны РФ и АО «Оборонтест» были заключены контракты на 1,5 млрд рублей, на обвиняемых возлагались обязанности по контролю их исполнения. Кроме того, осужденные получили от заместителя начальника отдела 46-го ЦНИИ МО РФ Трущенкова через посредника взятку на сумму 600 тыс. рублей. Еще одним эпизодом по делу стала взятка от заведующего кафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана Борзова А. Б. на 5 млн 650 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Борзова было прекращено, так как он активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию преступления.
Дело в отношении Чекмазова и Фомина было рассмотрено судом в особом порядке в связи с полным согласием обвиняемых с предъявленным им обвинением. Согласно материалам, с которыми ознакомился ТАСС, они полностью признали вину по уголовному делу. Общая сумма полученных экс-сотрудниками Минобороны взяток составляет более 16 млн рублей.