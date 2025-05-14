Автомобиль и беседка пострадали из-за горящего тополиного пуха в Астане

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание тополиного пуха и летней беседки удалось ликвидировать на малой площади.
Также от теплового воздействия пострадал легковой автомобиль. Причина возгорания устанавливается.
Спасатели напоминают:
- Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.
- Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом — не проходите мимо!
- Ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам.
- Во дворах, чтобы предупредить пожар, нужно пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых домов и строений.