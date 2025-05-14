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В Волгодонске 17-летний мотоциклист госпитализирован после ДТП

В Волгодонске 17-летний парень на мотоцикле попал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Юный байкер попал в ДТП в Волгодонске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 14 мая на улице Степной около 14 часов дня.

По предварительной информации ведомства, 17-летний водитель «Ямахи» не справился с управлением и врезался во встречную машину «ВАЗ», за рулем которой находился 70-летний водитель. В результате сильного удара юный байкер получил множественные травмы. Очевидцы вызвали на место ЧП экстренные службы. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

Автомобиль получил механические повреждения, водитель отделался испугом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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