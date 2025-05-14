В Волгодонске 17-летний мотоциклист госпитализирован после ДТП

По предварительной информации ведомства, 17-летний водитель «Ямахи» не справился с управлением и врезался во встречную машину «ВАЗ», за рулем которой находился 70-летний водитель. В результате сильного удара юный байкер получил множественные травмы. Очевидцы вызвали на место ЧП экстренные службы. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.