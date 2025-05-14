В Приднестровье пропала 13-летняя школьница: 13 мая вышла из дома, и больше ее никто не видел

УВД г. Тирасполь устанавливает место нахождения несовершеннолетней Лесной Анастасии Алексеевны 2012 года рождения. Днём 13 мая девушка ушла из дома в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Приметы: на вид 13−14 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, глаза зелёные. Была одета в ветровку серого цвета с полосками, чёрные штаны. Обута в чёрные кроссовки.
При себе имела рюкзак из кожзаменителя коричневого цвета, мобильный телефон марки Xiaomi Redmi 10 в корпусе чёрного цвета.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Лесной Анастасии, сообщить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья либо по номеру 0 (779) 15−663. Телефон доверия МВД ПМР: 0 (533) 8−15−29.
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