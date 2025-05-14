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Число погибших в ДТП в Курской области увеличилось до трех

КУРСК, 14 мая. /ТАСС/. Количество погибших в массовом ДТП с автобусом в Курской области увеличилось до трех, пострадали 18 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Всего количество пострадавших в аварии выросло до 21, среди которых трое погибших», — написал он.

Хинштейн отметил, что 15 человек находятся в больницах. Всем остальным помощь оказана на месте, они будут проходить амбулаторное лечение. «Желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все возможное и невозможное», — добавил врио главы региона.

По предварительной информации ГУ МЧС по региону, в автобусе находилось 35 человек.

Ранее пресс-служба регионального УМВД сообщала, что примерно в 14:45 мск на 44-м км автодороги Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Hyundai, автомобиля Toyota, а также автобуса «Лиаз». В результате ДТП водители автомобилей погибли на месте происшествия. На месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры.