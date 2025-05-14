Число погибших в ДТП в Курской области увеличилось до трех

«Всего количество пострадавших в аварии выросло до 21, среди которых трое погибших», — написал он.
Хинштейн отметил, что 15 человек находятся в больницах. Всем остальным помощь оказана на месте, они будут проходить амбулаторное лечение. «Желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все возможное и невозможное», — добавил врио главы региона.
По предварительной информации ГУ МЧС по региону, в автобусе находилось 35 человек.
Ранее пресс-служба регионального УМВД сообщала, что примерно в 14:45 мск на 44-м км автодороги Тросна — Калиновка Железногорского района Курской области произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Hyundai, автомобиля Toyota, а также автобуса «Лиаз». В результате ДТП водители автомобилей погибли на месте происшествия. На месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры.