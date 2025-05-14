Число погибших в ДТП в Курской области увеличилось до трех

Хинштейн отметил, что 15 человек находятся в больницах. Всем остальным помощь оказана на месте, они будут проходить амбулаторное лечение. «Желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все возможное и невозможное», — добавил врио главы региона.