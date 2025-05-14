Три дня до суда: что известно о гибели топ-менеджера «РАО ЭС Востока» Яковлева

Экс-финдиректор «РАО Энергетические системы Востока» Алексей Яковлев покончил с собой за несколько дней до вынесения ему приговора. Он был фигурантом дела о растратах в Дальневосточной энергетической компании. После нескольких лет разбирательств его оправдали, а затем дело направили на пересмотр. Мужчине грозили восемь лет колонии. Подробнее о деле Яковлева — в материале «Вечерней Москвы».
В чем обвиняли Яковлева и как его оправдали.
Бывшего финансового директора холдинга «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») Алексея Яковлева задержали в Москве в июле 2020 года. Мужчину заподозрили в причастности к растратам в Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), где он работал в начале карьеры.
Следователи считали, что в период с 2009 по 2015 год руководство ДЭК похитило из бюджета компании 687 миллионов рублей, заключая фиктивные сделки на оказание услуг и на благотворительные пожертвования. Подозреваемыми по делу также проходили бывший гендиректор ДЭК Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Александр Ефремов, а также заместитель Яковлева Нина Запрягаева и экс-гендиректор холдинга «РАО ЭС Востока» Иван Благодырь.
Алексея Яковлева обвиняли в подстрекательстве к растрате денежных средств. Мужчина с самого начала настаивал на своей невиновности, заявляя, что его оговорили.
Во время расследования бизнесмен рассказывал, что из-за отказа признавать вину его постоянно переводили из одной камеры СИЗО в другую. С каждым разом условия содержания якобы становились хуже.
В итоге виновными признали лишь нескольких фигурантов. Милуш получил 2,5 года колонии, Благодырь — четыре года лишения свободы, а Тюрина отделалась тремя годами и двумя месяцами условного срока. Все трое признали вину. Ефремова освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Что касается Яковлева и Запрягаевой — в 2023 году им вынесли оправдательный приговор.
Пересмотр дела и самоубийство Яковлева.
На этом дело Алексея Яковлева не закончилось. В марте 2024 года прокуратура добилась отмены оправдательного приговора, дело направили на новое рассмотрение. Вместе с Яковлевым под суд вновь пошли Запрягаева и Ефремов.
В ходе разбирательств прокуратура запрашивала для каждого из фигурантов по восемь лет лишения свободы и штрафы в размере 900 тысяч рублей. Оглашение вердикта было назначено на 12 мая 2025 года, но позже его перенесли на 15 мая.
А в среду, 14 мая, адвокат Яковлева Маргарита Куделинская сообщила о самоубийстве подзащитного. По ее словам, мужчина ушел из жизни 12 мая. Оставил ли он предсмертную записку, адвокату неизвестно.
Могли ли Яковлева довести до самоубийства.
С учетом затянувшихся разбирательств по делу Яковлева, которые сопровождались целым рядом скандалов, правоохранительные органы могут провести проверку по факту доведения до самоубийства. Об этом «Вечерней Москве» рассказала кандидат юридических наук, доцент МГЮА Анастасия Рагулина.
— Если у Яковлева не было никаких явных причин покончить с собой, будь то болезнь или проблемы в семье, то правоохранительные органы должны провести проверку по факту доведения до самоубийства. Будет выясняться, поступали ли угрозы в сторону потерпевшего, было ли жестокое обращение, систематическое унижение достоинства, — пояснила она.
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По словам юриста, следователи будут проверять все предыдущие заявления Яковлева о якобы неудовлетворительных условиях содержания в СИЗО и оговора со стороны других фигурантов.
— Очень важно, была ли предсмертная записка и, если была, что Яковлев в ней написал. Что расскажут свидетели, с которыми он, может, делился своими переживаниями. Также важно, были ли злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов, — пояснила собеседница «Вечерней Москвы».
В то же время Рагулина считает, что в случае с Алексеем Яковлевым доказать факт доведения до самоубийства будет крайне сложно.
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— Может быть такое, что правоохранительные органы просто выполняли свою работу, как они обычно это делают. Некоторые обвиняемые просто не выдерживают и совершают самоубийство, но это не значит, что следователя, прокурора или судью нужно привлекать за это к ответственности. Каждый делает свою работу, а то, что психика у человека не выдержала, — это не их вина, — заключила эксперт.
Доведение до самоубийства — тяжелое преступление, виновником которого может стать кто угодно. Например, за доведение до суицида 14-летнего сына отбывают наказание супруги Андрей и Ирина Воропаевы. Считается, что они давили на мальчика и заставляли его худеть, из-за чего тот покончил с собой.
Другой случай произошел в декабре, когда самоубийство совершил баскетболист Янис Тимма. Тогда в доведении мужчины до самоубийства обвиняли его супругу, певицу Анну Седокову.