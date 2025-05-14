Три дня до суда: что известно о гибели топ-менеджера «РАО ЭС Востока» Яковлева

— Может быть такое, что правоохранительные органы просто выполняли свою работу, как они обычно это делают. Некоторые обвиняемые просто не выдерживают и совершают самоубийство, но это не значит, что следователя, прокурора или судью нужно привлекать за это к ответственности. Каждый делает свою работу, а то, что психика у человека не выдержала, — это не их вина, — заключила эксперт.