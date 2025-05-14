Выдавал себя за сотрудника банка: В Молдове подросток ограбил пенсионеров на десятки тысяч леев

Несколько человек стали жертвами 18-летнего подростка, который выдавал себя за сотрудника банка, узнавал данные банковских карт жертв и похищал их деньги.
Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, в результате преступной деятельности молодого человека был нанесен значительный ущерб, который документировался на протяжении пяти месяцев.
В ходе расследования сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что подозреваемый связывался с жертвами по телефону, представлялся банковским специалистом, просил назвать реквизиты их карт, с которых впоследствии похищал деньги. Один пенсионер, к примеру, был ограблен на 22 300 леев.
В результате обысков, проведенных в доме молодого человека, уроженца Бельц, был изъят мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступлений, а также наркотические вещества.
Помимо обвинения в мошенничестве, подросток находится под уголовным следствием за кражу, вымогательство, мошенничество и хулиганство.
Молодой человек был задержан и помещен под домашний арест на 30 суток, и в случае признания его виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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