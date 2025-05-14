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ВМС Эстонии пытались задержать танкер JAGUAR, направлявшийся в порт РФ

Судно продолжило следовать в Приморск.

Источник: Аргументы и факты

Военно-морские силы (ВМС) Эстонии и авиация Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт в Приморске под флагом Габона, говорится в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Сообщается, что эстонцы сначала хотели заманить танкер в их территориальные воды, однако когда экипаж не стал этого делать, они начали пугать судно тараном и пытались высадить на него десант с вертолетов.

Инцидент завершился вмешательством российского истребителя Су-35, после чего эстонский флот покинул район происшествия.

Отмечается, что в операции участвовали эстонские катер, корабль, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 военно-воздушных сил Польши. При этом JAGUAR сохранил курс.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Эстонии заявило о нарушении российским самолетом воздушного пространства республики и выразило протест в адрес Москвы. В пресс-службе внешнеполитического ведомства указали, что нарушение границы произошло над Финским заливом, к северу от полуострова Юминда.

Напомним, СМИ писали, что Финляндия и Эстония рассматривают возможность закрытия Финского залива для российских судов в случае возникновения угрозы. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев напомнил, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране.