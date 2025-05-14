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Минфин США начал подготовку к снятию санкций против Сирии

Минфин США начал подготовку к ослаблению санкций против Сирии. Об этом сообщил глава американского финансового ведомства Скотт Бессент.

Минфин США запустил подготовку к снятию санкций с Сирии.

Минфин США начал подготовку к ослаблению санкций против Сирии. Об этом сообщил глава американского финансового ведомства Скотт Бессент.

«Министерство работает для ослабления санкций, чтобы Сирия стабилизировалась и продвинулась в сторону мира», — написал Бессент в соцсети Х. Решение о снятии ограничительных мер было озвучено американским президентом Дональдом Трампом во время его визита в Эр-Рияд после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

США ввели санкции против Сирии еще в 1979 году. Решение об их ослаблении было озвучено Трампом только сейчас.