Минфин США начал подготовку к снятию санкций против Сирии

«Министерство работает для ослабления санкций, чтобы Сирия стабилизировалась и продвинулась в сторону мира», — написал Бессент в соцсети Х. Решение о снятии ограничительных мер было озвучено американским президентом Дональдом Трампом во время его визита в Эр-Рияд после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.