Объявленного в международный розыск Гусейна Гасанова заочно арестовали

В прокуратуре уточнили, что Гасанов осуществлял финансовые операции не через свое ИП, занимающееся рекламой в соцсетях, а через счета физических лиц. По информации ведомства, чтобы скрыть настоящие размеры прибыли, средства от рекламодателей, клиентов коучинговых программ и прогнозов на спортивные события поступали на личные счета Гасанова и его близких. Впоследствии эти деньги обналичивались и передавались Гасанову, либо переводились непосредственно на его персональные счета.