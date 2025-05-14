Объявленного в международный розыск Гусейна Гасанова заочно арестовали

Объявленного в международный розыск блогера Гусейна Гасанова заочно арестовали. Об этом проинформировали в СК РФ.
Суд заочно избрал блогеру меру пресечения и объявил в розыск.
Следствием установлено, что в период с 2019 по 2021 годы Гасанов уклонился от уплаты налогов на общую сумму, превышающую 170 миллионов рублей. Кроме того, им было незаконно легализовано 20 миллионов рублей для создания иллюзии законности их происхождения.
В отношении блогера заочно выдвинуто обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, касающейся легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
В прокуратуре уточнили, что Гасанов осуществлял финансовые операции не через свое ИП, занимающееся рекламой в соцсетях, а через счета физических лиц. По информации ведомства, чтобы скрыть настоящие размеры прибыли, средства от рекламодателей, клиентов коучинговых программ и прогнозов на спортивные события поступали на личные счета Гасанова и его близких. Впоследствии эти деньги обналичивались и передавались Гасанову, либо переводились непосредственно на его персональные счета.