WP: США решили бойкотировать саммит G20 в ЮАР из-за «геноцида белых»

США не поедут в ЮАР, если ситуация не изменится.
США отказались от участия в саммите G20, который пройдет в ноябре 2025 года в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщают СМИ. По данным источника, причиной такого решения стала обеспокоенность Вашингтона ситуацией с правами человека в ЮАР и якобы происходящим там «геноцидом белого населения».
«Совет национальной безопасности Белого дома приказал агентствам и ведомствам США приостановить работу с конференцией “Большой двадцатки”, которую в этом году должна провести Южная Африка», — говорится в сообщении The Wasington Post. СМИ отмечается, что решение принято на фоне обострения внутриполитической ситуации в ЮАР и сообщений о притеснениях по этническому признаку.
Ранее аналогичные решения по ограничению участия в международных саммитах уже принимались: в 2014 году Россию исключили из формата G8 после событий на Украине, что было названо рядом американских политиков ошибкой, повлиявшей на развитие глобальных конфликтов. С тех пор формат G8 не восстанавливался, а вопросы участия стран в крупных международных форумах продолжают вызывать споры.