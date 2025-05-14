WP: США решили бойкотировать саммит G20 в ЮАР из-за «геноцида белых»

Ранее аналогичные решения по ограничению участия в международных саммитах уже принимались: в 2014 году Россию исключили из формата G8 после событий на Украине, что было названо рядом американских политиков ошибкой, повлиявшей на развитие глобальных конфликтов. С тех пор формат G8 не восстанавливался, а вопросы участия стран в крупных международных форумах продолжают вызывать споры.