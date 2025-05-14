Путин и президент Бразилии да Силва выразили готовность к укреплению партнерства

Ранее на встрече в Москве президент Бразилии Лула да Силва заявлял о намерении обсудить с Владимиром Путиным расширение сотрудничества в военной сфере и в области освоения космоса. Эти вопросы также входят в повестку двусторонних отношений и отражают стремление сторон к углублению стратегического партнерства.