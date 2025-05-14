Бразилия поможет в проведении переговоров между Путиным и Зеленским

Ранее Лула да Силва уже заявлял о намерении обсудить с Владимиром Путиным инициативы по урегулированию конфликта на Украине и поддержал проведение переговоров в Стамбуле 15 мая. Совместное заявление о поддержке российской инициативы было принято во время его визита в Китай, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече в Турции.