Бразилия поможет в проведении переговоров между Путиным и Зеленским

Президент Бразилии собирается помочь России в переговорах с Зеленским.
Бразилия будет активно содействовать в прямых переговорах между Россией и Украиной, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силвой.
«Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху», — говорится в сообщении. Луис Инасио Лула да Силва поддержал возобновление прямых российско-украинских переговоров.
Ранее Лула да Силва уже заявлял о намерении обсудить с Владимиром Путиным инициативы по урегулированию конфликта на Украине и поддержал проведение переговоров в Стамбуле 15 мая. Совместное заявление о поддержке российской инициативы было принято во время его визита в Китай, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече в Турции.