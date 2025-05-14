В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо» Норовяткина за экстремизм

В Москве был задержан Анатолий Норовяткин — директор по дистрибуции издательства «Эксмо». Правоохранители задержали его и ещё около десятка человек в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.