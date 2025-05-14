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В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо» Норовяткина за экстремизм

Анатолия Норовяткина задержали в Москве за вербовку в экстремистские сообщества.

Источник: Комсомольская правда

В Москве был задержан Анатолий Норовяткин — директор по дистрибуции издательства «Эксмо». Правоохранители задержали его и ещё около десятка человек в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В ходе оперативно-рjзыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Анатолий Норовяткин и ещё около десяти человек», — говорится в публикации.

Уточняется, что в отношении всех задержанных ведутся следственные действия, а в дальнейшем будет приниматься решение об избрании меры пресечения каждому. Иные подробности уголовного дела пока не распространяются.

Ранее KP.RU сообщил, что в Туапсе туриста арестовали на две недели за то, что он выкрикивал экстремистские лозунги.