В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо» Норовяткина за экстремизм

В Москве был задержан Анатолий Норовяткин — директор по дистрибуции издательства «Эксмо». Правоохранители задержали его и ещё около десятка человек в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«В ходе оперативно-рjзыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Анатолий Норовяткин и ещё около десяти человек», — говорится в публикации.
Уточняется, что в отношении всех задержанных ведутся следственные действия, а в дальнейшем будет приниматься решение об избрании меры пресечения каждому. Иные подробности уголовного дела пока не распространяются.
Ранее KP.RU сообщил, что в Туапсе туриста арестовали на две недели за то, что он выкрикивал экстремистские лозунги.