В Германии заявили о необходимости вернуться к российскому газу

«Без надежного и доступного по цене энергоснабжения экономическое восстановление невозможно — и добиться этого можно только посредством принципиально иной энергетической политики. Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России», — подчеркнула Алиса Вайдель. Она также заявила, что нынешний курс в энергетике наносит ущерб экономике страны.