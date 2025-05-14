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В Германии заявили о необходимости вернуться к российскому газу

Правительство Германии должно возобновить импорт российского природного газа для преодоления кризиса в промышленности. Соответствующее заявление сделала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

«Без надежного и доступного по цене энергоснабжения экономическое восстановление невозможно — и добиться этого можно только посредством принципиально иной энергетической политики. Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России», — подчеркнула Алиса Вайдель. Она также заявила, что нынешний курс в энергетике наносит ущерб экономике страны.

По словам Вайдель, промышленное производство в Германии продолжает сокращаться на фоне высоких цен на энергоносители, что приводит к увеличению уровня безработицы. Политик выразила уверенность, что пересмотр энергетической политики и возвращение к использованию более дешевых и стабильных источников энергии помогут стабилизировать промышленный сектор и улучшить экономическую ситуацию в стране.

Ранее европейские власти неоднократно заявляли о необходимости сокращения зависимости от российского газа. Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен отмечал, что ЕС по-прежнему зависит от поставок из России, и анонсировал план по постепенному отказу от них, подчеркивая неприемлемость такой ситуации с политической и этической точек зрения.