«Без надежного и доступного по цене энергоснабжения экономическое восстановление невозможно — и добиться этого можно только посредством принципиально иной энергетической политики. Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России», — подчеркнула Алиса Вайдель. Она также заявила, что нынешний курс в энергетике наносит ущерб экономике страны.
По словам Вайдель, промышленное производство в Германии продолжает сокращаться на фоне высоких цен на энергоносители, что приводит к увеличению уровня безработицы. Политик выразила уверенность, что пересмотр энергетической политики и возвращение к использованию более дешевых и стабильных источников энергии помогут стабилизировать промышленный сектор и улучшить экономическую ситуацию в стране.
Ранее европейские власти неоднократно заявляли о необходимости сокращения зависимости от российского газа. Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен отмечал, что ЕС по-прежнему зависит от поставок из России, и анонсировал план по постепенному отказу от них, подчеркивая неприемлемость такой ситуации с политической и этической точек зрения.