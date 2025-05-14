Британский журналист Миллер отметил, что страны ЕС выдвигают России нереалистичные требования.
Требования, выдвинутые европейскими странами к России по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине, являются нереалистичными, и сами европейские политики это понимают. Об этом написал британский журналист Джонни Миллер на своей странице в социальной сети X. В качестве примера он привел требование от европейских политиков к российскому президенту Владимиру Путину — лично присутствовать на переговорах в Стамбуле.
«Европейцы выдвинули нереалистичные требования к России. Требуя, чтобы сам Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле. И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий. Так дипломатия не делается. И они это знают. Они хотят войны. До последнего украинца», — написал Миллер в соцсетях.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил готовность Москвы к поиску долгосрочного урегулирования и устранению первопричин конфликта.
При этом президент Украины Владимир Зеленский вновь озвучил условия, которые в Москве считают неприемлемыми. Кроме того, президент США Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Москвы и не исключил своего участия в переговорах, если на них приедет Владимир Путин. Российская сторона пока не раскрывала состав возможной делегации. Затем в Офисе Зеленского заявили, что переговоры без Путина — неприемлемы.