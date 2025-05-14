В Британии упрекнули ЕС в нереалистичных требованиях к РФ по переговорам с Украиной

При этом президент Украины Владимир Зеленский вновь озвучил условия, которые в Москве считают неприемлемыми. Кроме того, президент США Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Москвы и не исключил своего участия в переговорах, если на них приедет Владимир Путин. Российская сторона пока не раскрывала состав возможной делегации. Затем в Офисе Зеленского заявили, что переговоры без Путина — неприемлемы.