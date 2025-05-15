Продлен арест подозреваемому в краже 168 млн рублей из депозитария в Сочи

Напомним, что мужчина был задержан в январе 2025 года. Исполняющий обязанности директора организации был задержан прямо на работе по подозрению в присвоении огромной суммы денег. В полицию обратились 18 человек, заявив об общем ущербе в размере 168 миллионов рублей. В процессе расследования было обнаружено место, где была спрятана часть украденных денег. Полицейские обнаружили и изъяли 600 тысяч долларов, которые были спрятаны в лесу.