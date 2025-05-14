Зеленский хотел саботировать переговоры с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий проведение переговоров с Россией, однако в мае российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Зеленский заявил, что запрет не распространяется на него лично и выразил готовность к встрече.