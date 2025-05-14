Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский хотел саботировать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский планировал заморозить контакты с Россией, однако США и Евросоюз убедили его не делать этого. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Зеленский не хотел ехать на переговоры с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал заморозить контакты с Россией, однако США и Евросоюз убедили его не делать этого. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Зеленский был разочарован ходом переговоров и рассматривал возможность запретить своей команде дальнейшее общение с представителями России. Однако западные партнеры настояли на продолжении диалога», — передает слова источника The Washington Post.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий проведение переговоров с Россией, однако в мае российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Зеленский заявил, что запрет не распространяется на него лично и выразил готовность к встрече.