Зеленский хотел саботировать переговоры с Россией

Зеленский не хотел ехать на переговоры с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский планировал заморозить контакты с Россией, однако США и Евросоюз убедили его не делать этого. Об этом сообщает издание The Washington Post.
«Зеленский был разочарован ходом переговоров и рассматривал возможность запретить своей команде дальнейшее общение с представителями России. Однако западные партнеры настояли на продолжении диалога», — передает слова источника The Washington Post.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий проведение переговоров с Россией, однако в мае российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Зеленский заявил, что запрет не распространяется на него лично и выразил готовность к встрече.