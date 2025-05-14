В зоне СВО, пытаясь спасти раненного, погиб иерей Сергий Вайда

На СВО, спасая раненного бойца, погиб священник Сергей Вайда, настоятель Спасского храма Майкопской епархии.
Он был убит с дрона 7 мая 2025 года, когда пытался спасти раненного солдата. Есть видеозапись его смерти.
У отца Сергия дома осталась супруга и 11 детей. Он с самого начала участвовал в проведении СВО, ушел туда добровольцем.
Последнее его сообщение пришло на Пасху. Приводим его слова полностью:
"Христос Воскрес! Христос Воскрес!
На сердце снова благовест Христос Воскрес!
Дарует Жизни ликование, на Воскресенье упование.
Надежду мира на войне, так долгожданную вдвойне.
Христос Бог наш. Он с нами. Он наш свет.
Такой вот с фронта Вам привет.
Война — это следствие грехопадения человека, это некий итог нам всем человекам. Все наши духовные плоды или их отражение. Это итог нелюбви к ближнему своему.
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» — это вторая заповедь, о которой говорится в Евангелии от Матфея (22:39) о которой как кажется мы позабыли. Однажды меня спросила одна женщина, как понять любит ли она ближнего своего. Мы просто разговаривали на различные темы. и на хозяйские в том числе.
В разговоре женщина упомянула о том, что закатала тысячу банок закруток, огромный труд надо сказать. Рассказала, что в храме работает 25 лет. Тот разговор запомнился мне.
Я спросил возможно и грубо (я такой) — «А что это в Вас изменило? Вы как-то анализ проводили? А что близкие, изменения заметили?». Вот вы сказали, что закатали тысячу банок и спросили о любви к ближнему. Как мне лично кажется, когда вы, закатывая банки каждую десятую откладывали для нищих и обездоленных, значит и 25 лет не просто так прошли, и значит, наверное, полюбили ближнего своего.
Мне кажется, мы разучились делать то, что и так плохо умели. Мы разучились любить. И вот итог.
Вот уже четвертое Пасхальное воскресение я не дома, а в месте выполнения боевых задач. Многое изменилось во мне, изменились ценности взгляды. Научился ценить легко доступное в миру. Тишину, теплоту, воду, хлеб, поделенный с близким.
Полюбил жизнь, не так как любил раннее. Оказывается, жизнь состоит не из материи, а из любви. Любви Бога ко мне. Любви моих близких. Узнал кто друг, а кто просто рядом. Узнал многое. Наверное, война очищает человека, который с Богом, и ломает безбожников.
Узнал себя. Точнее о себе. Знаете огромное открытие-раннее нечитаная книга. А я ведь советовал… Учил. Прости, Господи меня.
Я очень рад, что Вы не здесь. Быть не на войне — это значит спокойствие души, тихие ночи, это храмов святость, да молитвы радость, детей видеть — радость. Жену обнимать в сладость. Это любить и быть любимыми. Это жертвовать и помогать тем, кто нуждается. Это жить.
Желаю Вам жить в мире и с миром. Желаю тебе здоровья и бодрости духа. Бесстрашно вести войну с самим собой и быть с Богом и чтоб в душе был Бог.
Христос Воскресе!".