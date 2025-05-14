В зоне СВО, пытаясь спасти раненного, погиб иерей Сергий Вайда

Я спросил возможно и грубо (я такой) — «А что это в Вас изменило? Вы как-то анализ проводили? А что близкие, изменения заметили?». Вот вы сказали, что закатали тысячу банок и спросили о любви к ближнему. Как мне лично кажется, когда вы, закатывая банки каждую десятую откладывали для нищих и обездоленных, значит и 25 лет не просто так прошли, и значит, наверное, полюбили ближнего своего.