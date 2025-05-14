Глава Донецкой ОВА Филашкин: расширена эвакуация на подконтрольной ВСУ части ДНР

Эвакуация затронула прифронтовые населенные пункты.
Власти Украины приняли решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми в подконтрольных ВСУ частях Донецкой народной республики, включая районы Дружковки и Красного Лимана. Об этом 13 мая сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Было принято решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми не только на Дружковскую общину. Но и на Лиманскую (Красный Лиман) и многие другие общины, которые находятся вблизи линии фронта», — приводит слова Филашкина РИА Новости.
Филашкин также уточнил, что в этих районах остается «огромное количество» мирных жителей, в том числе семей с детьми. Полный список населенных пунктов, попадающих под решение об эвакуации, он не привел.
Как сообщало URA.RU ранее, в связи с обострением ситуации украинские власти приняли решение о проведении эвакуации гражданского населения из населенных пунктов Новая Слобода и Марьяновка. На данный момент эвакуация проводится в четырех районах Сумской области.