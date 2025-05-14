СМИ: Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» задержали за экстремизм

Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в силовых структурах РФ.
Сообщается, что, помимо Норовяткина, также были задержаны около 10 человек.
Отмечается, что фигуранты дела были задержаны силовиками из-за пропаганды ЛГБТ* в книгах издательства Popcorn books.
— Со всеми задержанными ведутся следственные действия, после допроса будет принято решение об избрании фигурантам дела меры пресечения, — сообщили силовики в разговоре с ТАСС.
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве уроженца Шадринска (Курганская область) за публичные призывы к совершению террористической и экстремистской деятельности. Сообщается, что мужчина призывал к насильственному свержению власти путем революционного переворота.
Гражданку Центральной Азии задержали в Хабаровском крае за оправдание терроризма в интернете. Следственное управление ФСБ России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.