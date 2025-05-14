TikTok ограничил поиск видео с Макроном и Мерцем в поезде

«TikTok предпринял меры против нескольких видео и ограничил поиск, связанный с этим событием», — говорится в сообщении агентства. Видео, снятое в купе поезда после встречи в Киеве 10 мая 2025 года, показывает Макрона, Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На кадрах Мерц якобы прячет ложечку, а Макрон убирает небольшой пакетик, что спровоцировало слухи об употреблении непонятных веществ.