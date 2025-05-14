США расширили санкции против Ирана

В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США вышли из этого соглашения и восстановили санкции против Тегерана.