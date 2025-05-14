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США расширили санкции против Ирана

США расширило санкции в отношении Ирана, включив в санкционные списки десять компаний, связанных с Исламской Республикой и Китаем. Как говорится в официальном сообщении ведомства, под ограничения также попали четверо граждан КНР и один гражданин Ирана.

США ввели санкции против 10 компаний и пяти физических лиц.

США расширило санкции в отношении Ирана, включив в санкционные списки десять компаний, связанных с Исламской Республикой и Китаем. Как говорится в официальном сообщении ведомства, под ограничения также попали четверо граждан КНР и один гражданин Ирана.

«В санкционные списки добавлены четверо граждан Китая и один иранец. Кроме того, в списках десять юридических лиц, также из исламской республики и КНР», — отмечается в сообщении министерства.

В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США вышли из этого соглашения и восстановили санкции против Тегерана.