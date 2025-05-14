Экс-сотрудник Минобороны Фомин получил 6 лет по делу о взятках на ₽16 млн

По версии следствия, в 2023—2024 годах Чекмазов и Фомин получили от замгендиректора АО «Оборонтест» 10 млн рублей за беспрепятственную приемку проводимых компанией работ и общее покровительство. По данным следователей, в 2016—2022 годах между Минобороны РФ и АО «Оборонтест» были заключены контракты на 1,5 млрд рублей, Чекмазов и Фомин должны были контролировать их исполнение. Следствие также полагает, что фигранты получили от замначальника отдела 46-го ЦНИИ МО РФ Трущенкова через посредника взятку на сумму 600 тыс. рублей, а от завкафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана Борзова — на 5 млн 650 тысяч рублей.