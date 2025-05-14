Экс-сотрудник Минобороны Фомин получил 6 лет по делу о взятках на ₽16 млн

235-й Гарнизонный военный суд признал экс-сотрудника Минобороны РФ Дмитрия Фомина виновным в получении более 16 млн рублей в качестве взяток и назначил ему шесть лет колонии.
«Судом назначено Фомину наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — приводит ТАСС сообщение суда.
Отмечается, что суд также постановил конфисковать у осужденного деньги в размере взяток, лишить его звания «полковник запаса» и запретить на три года занимать должности на государственной гражданской службе.
Ранее стало известно о вынесении приговора экс-главе управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрею Чекмазову по этому же делу, суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.
По версии следствия, в 2023—2024 годах Чекмазов и Фомин получили от замгендиректора АО «Оборонтест» 10 млн рублей за беспрепятственную приемку проводимых компанией работ и общее покровительство. По данным следователей, в 2016—2022 годах между Минобороны РФ и АО «Оборонтест» были заключены контракты на 1,5 млрд рублей, Чекмазов и Фомин должны были контролировать их исполнение. Следствие также полагает, что фигранты получили от замначальника отдела 46-го ЦНИИ МО РФ Трущенкова через посредника взятку на сумму 600 тыс. рублей, а от завкафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана Борзова — на 5 млн 650 тысяч рублей.