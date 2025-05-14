Baza: У россиянки выпала печень из-за сдерживания сильного кашля в самолете

Семимесячная девочка умерла из-за гриппа в поезде Москва — Чита. Женщина возвращалась в Омск из Москвы, где провела отпуск с дочерью и двумя сыновьями трех и семи лет. По ее словам, врачи взяли анализы, которые подтвердили, что у ребенка был грипп. При этом у матери и двух других детей были те же симптомы, что и у умершей девочки.