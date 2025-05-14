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Директора по дистрибуции «Эксмо» задержали по делу об экстремизме

Норовяткин стал фигурантом дела о вовлечении в деятельность экстремистской организации, оно связано с «пропагандой ЛГБТ». Норовяткину и еще примерно десяти задержанным грозит до восьми лет.

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин задержан по делу об экстремизме, сообщают ТАСС и «Коммерсантъ».

Норовяткин стал фигурантом дела о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации. Расследование ведет ГСУ СКР по Москве. Вместе с ним задержали еще около десяти человек.

Издательство ЭКСМО сообщило РБК об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books», в рамках дела о «пропаганде ЛГБТ» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

По ч. 1.1 ст. 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) Норовяткину и другим фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

«ЭКСМО» — российская издательская компания, основанная в 1991 году. Она является крупнейшим издательством России и одним из крупнейших издательств Европы.

Выпускает книги во всех основных жанрах (детективы, фантастика, фэнтези, отечественная и зарубежная классика, современная литература, поэзия, книги для детей, non-fiction, учебники).