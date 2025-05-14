Российские войска начали наступление в Сумской области Украины

Ранее украинские власти отмечали уязвимость Сум из-за близости города к российской границе и сообщали о регулярных попытках российских подразделений проникнуть на территорию области малыми штурмовыми группами. В апреле российские войска уже наносили ракетный удар по Сумам, а также фиксировались попытки прорыва в районах Журавки и Басовки.