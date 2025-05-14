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Российские войска начали наступление в Сумской области Украины

Российские войска начали наступление в Сумской области Украины на новом направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Иди и смотри» 13 мая. По данным источника канала, подразделения ВС РФ пересекли государственную границу в районе населенного пункта Миропольское.

ВС РФ начали наступление на Сумскую область.

Российские войска начали наступление в Сумской области Украины на новом направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Иди и смотри» 13 мая. По данным источника канала, подразделения ВС РФ пересекли государственную границу в районе населенного пункта Миропольское.

«Российские части пересекли границу у Миропольского», — сообщил источник telegram-канала. По его словам, украинские силы не ожидали атаки на данном участке фронта. Источник также подчеркнул, что активизация наступления российских военных связана с неудачной попыткой ВСУ штурмовать российскую территорию в районе Поповки Белгородской области.

Ранее украинские власти отмечали уязвимость Сум из-за близости города к российской границе и сообщали о регулярных попытках российских подразделений проникнуть на территорию области малыми штурмовыми группами. В апреле российские войска уже наносили ракетный удар по Сумам, а также фиксировались попытки прорыва в районах Журавки и Басовки.