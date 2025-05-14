Жуткая трагедия в Кишиневе: Девушка после ссоры с молодым человеком бросилась под колеса автомобилей — спасти ее не удалось

Один человек погиб, попав под машину. По словам очевидцев, трагедия произошла вечером, 14 мая на виадуке на бульваре Дачия.
На снимках, присланных в pulsmedia, видно, что на место происшествия прибыла бригада медиков, которая, к сожалению, смогла лишь констатировать смерть.
Cвидетели аварии утверждают, что это была женщина, которая намеренно бросилась под колеса автомобилей и была сбита автомобилем марки Mercedes.
Так же, источники, близкие к следствию, утверждают, что на месте трагедии находился сожитель погибшей. Он рассказал правоохранительным органам, что перед трагедией он с ней поссорился, а после ссоры женщина бросилась под проезжающие по виадуку автомобили.
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