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Жуткая трагедия в Кишиневе: Девушка после ссоры с молодым человеком бросилась под колеса автомобилей — спасти ее не удалось

Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб, попав под машину. По словам очевидцев, трагедия произошла вечером, 14 мая на виадуке на бульваре Дачия.

На снимках, присланных в pulsmedia, видно, что на место происшествия прибыла бригада медиков, которая, к сожалению, смогла лишь констатировать смерть.

Cвидетели аварии утверждают, что это была женщина, которая намеренно бросилась под колеса автомобилей и была сбита автомобилем марки Mercedes.

Так же, источники, близкие к следствию, утверждают, что на месте трагедии находился сожитель погибшей. Он рассказал правоохранительным органам, что перед трагедией он с ней поссорился, а после ссоры женщина бросилась под проезжающие по виадуку автомобили.

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