Зеленский назначил послом в Турции обвиняемого в диверсии в Крыму Джелялова

Ранее Верховный суд Крыма приговорил Наримана Джелялова к колонии по обвинению в диверсии на территории Крыма. По данным следствия, он совершил контрабанду взрывчатки с территории Украины, незаконно хранил ее и организовал подрыв газопровода в поселке Перевальное 23 августа 2021 года.