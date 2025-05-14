Зеленский назначил послом в Турции обвиняемого в диверсии в Крыму Джелялова

Зеленский назначил послом в Турции Джелалова.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым послом Украины в Турции Наримана Джелялова, ранее занимавшего пост заместителя председателя организации «Меджлис крымско-татарского народа», признанной экстремистской и запрещенной в России. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины. Джелялов ранее был осужден в Крыму по делу о подрыве газопровода в 2021 году.
«Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте офиса президента Украины. В декабре 2024 года Владимир Зеленский уже сообщал о планах назначить Джелялова послом, отметив его в перечне новых украинских дипломатов.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил Наримана Джелялова к колонии по обвинению в диверсии на территории Крыма. По данным следствия, он совершил контрабанду взрывчатки с территории Украины, незаконно хранил ее и организовал подрыв газопровода в поселке Перевальное 23 августа 2021 года.