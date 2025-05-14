Стало известно, кого Зеленский взял с собой на переговоры в Турцию

Ранее сообщения о визите Владимира Зеленского в Турцию сопровождались противоречивой информацией: сначала украинское посольство опровергло поездку, однако позже сам президент подтвердил подготовку к визиту. Администрация президента Турции также заявляла об отсутствии данных о переговорах Зеленского с российской стороной, несмотря на заявления Киева. Инициатива переговоров исходила от Владимира Путина, который предложил провести встречу в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.