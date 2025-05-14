Кремль раскрыл, кто будет присутствовать на переговорах с Украиной

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине держится в секрете и будет объявлен только после указания президента. Переговоры пройдут в Стамбуле 15 мая, в них также примут участие делегации Украины, которую возглавит Владимир Зеленский, и США, которые отправят для мониторинга своих представителей.