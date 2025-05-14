Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО владелец ночного клуба выстрелил из оружия в посетителя

Бизнесмен признался, что действовал в рамках самообороны.

Источник: www.globallookpress.com

Бизнесмен и владелец ночного клуба «Андеграунд» в городе Урай в ХМАО выстрелил в своем заведении в посетителя, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

В результате инцидента пострадал предприниматель из Екатеринбурга, который приехал к своим родственникам.

«Конфликт произошел между и приезжим бизнесменом. выстрелил в живот из травматического пистолета», — рассказал собеседник агентства.

Владелец клуба в беседе с журналистами не стал раскрывать детали, но сообщил, что действовал в рамках самообороны.

Ранее стало известно, что в Петербурге завели уголовное дело после стрельбы на Пушкинской улице.

Мужчина выстрелил из охолощенного пистолета в воздух. Свой поступок он объяснил тем, что пытался поторопить медиков, прибывших для оказания помощи девушке.