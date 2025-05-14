В ХМАО владелец ночного клуба выстрелил из оружия в посетителя

Бизнесмен и владелец ночного клуба «Андеграунд» в городе Урай в ХМАО выстрелил в своем заведении в посетителя, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.
В результате инцидента пострадал предприниматель из Екатеринбурга, который приехал к своим родственникам.
«Конфликт произошел между и приезжим бизнесменом. выстрелил в живот из травматического пистолета», — рассказал собеседник агентства.
Владелец клуба в беседе с журналистами не стал раскрывать детали, но сообщил, что действовал в рамках самообороны.
Ранее стало известно, что в Петербурге завели уголовное дело после стрельбы на Пушкинской улице.
Мужчина выстрелил из охолощенного пистолета в воздух. Свой поступок он объяснил тем, что пытался поторопить медиков, прибывших для оказания помощи девушке.