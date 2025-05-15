Reuters: Зеленский уже направляется в Турцию

Зеленский вылетел в Стамбуд.
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Анкару для проведения встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Reuters.
«15 мая я буду в Анкаре, где состоится встреча с президентом Турции», — пишет Reuters. В этот же день в Стамбуле запланированы российско-украинские переговоры.
Ранее Владимир Зеленский заявлял о планах встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 15 мая и выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным в Турции. Российская сторона также подтвердила намерение обсудить первопричины конфликта и вопросы территорий на переговорах в Стамбуле. Эти встречи рассматриваются как часть усилий по поиску устойчивого урегулирования ситуации между Россией и Украиной.