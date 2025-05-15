Reuters: Зеленский уже направляется в Турцию

Ранее Владимир Зеленский заявлял о планах встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 15 мая и выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным в Турции. Российская сторона также подтвердила намерение обсудить первопричины конфликта и вопросы территорий на переговорах в Стамбуле. Эти встречи рассматриваются как часть усилий по поиску устойчивого урегулирования ситуации между Россией и Украиной.