Глава МИД Украины встретился с топ-политиками США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американскую делегацию на возможных переговорах России и Украины в Стамбуле возглавит Марко Рубио, а Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта. Переговоры планируются на 15 мая после предложения Владимира Путина возобновить диалог, который был прерван в 2022 году. США считают свое участие ключевым для достижения соглашения между сторонами.