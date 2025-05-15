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Глава МИД Украины встретился с топ-политиками США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов РФ) в Анталье. Об этом сообщил представитель украинской стороны.

Сибига встретился с сенатором США.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов РФ) в Анталье. Об этом сообщил представитель украинской стороны.

«Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие», — говорится в сообщении украинского политика в соцсети Х. Также он подчеркнул, что критически важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американскую делегацию на возможных переговорах России и Украины в Стамбуле возглавит Марко Рубио, а Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта. Переговоры планируются на 15 мая после предложения Владимира Путина возобновить диалог, который был прерван в 2022 году. США считают свое участие ключевым для достижения соглашения между сторонами.