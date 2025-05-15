Magyar Hirlap: Венгрия сбила беспилотник Украины в районе границы

Венгерские военные сбили украинский беспилотный летательный аппарат неподалёку от границы, пишет Magyar Hirlap.
По данным издания, в Будапеште подозревают, что беспилотник мог применяться спецслужбами Украины в разведывательных целях.
В публикации сказано, что дрон обнаружили с помощью радара в венгерском воздушном пространстве. Источники утверждают, что произошедшее является этапом «многомесячной войны» секретных служб Киева и Будапешта.
Украинский беспилотник был сбит ещё на прошлой неделе, но об инциденте стало известно лишь сейчас.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Украины начали операцию против венгерской стороны.