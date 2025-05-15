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Magyar Hirlap: Венгрия сбила беспилотник Украины в районе границы

В Будапеште подозревают, что беспилотник мог применяться спецслужбами Украины в разведывательных целях.

Венгерские военные сбили украинский беспилотный летательный аппарат неподалёку от границы, пишет Magyar Hirlap.

По данным издания, в Будапеште подозревают, что беспилотник мог применяться спецслужбами Украины в разведывательных целях.

В публикации сказано, что дрон обнаружили с помощью радара в венгерском воздушном пространстве. Источники утверждают, что произошедшее является этапом «многомесячной войны» секретных служб Киева и Будапешта.

Украинский беспилотник был сбит ещё на прошлой неделе, но об инциденте стало известно лишь сейчас.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Украины начали операцию против венгерской стороны.