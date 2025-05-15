Неизвестный устроил стрельбу из автомата в Северной Осетии

Неизвестный мужчина начал стрелять из автомата в Северной Осетии. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Главном управлении МВД региона.
На данный момент известно об одном погибшем мужчине, еще двоих госпитализировали врачи.
По информации МВД, мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм в трех людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения.
После этого преступник поспешил скрыться до прибытия сотрудников правоохранительных органов.
В регионе ввели план «Перехват», злоумышленника пытаются поймать. Кроме того, усилены проверки на автомобильных трассах и в местах вероятного появления преступника, уточнили в ведомстве.
8 мая мужчина в Киевской области приобрел автомат у военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего расстрелял продавца и его тещу из-за шантажа.